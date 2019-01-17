В керченской больнице «скончалась» ёлка!

«Труп» оставили на видном месте в Керченской Городской больнице №1.

В редакцию КерчьИНФО прислали леденящую сердце фотографию. На больничной каталке лежит что-то, завернутое в черный пакет. Фигура действительно напоминает тело.

Дополняет эту жуткую картину еще и обстановка в самой больнице — старая плитка, темный коридор, пошарпанный пол.

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Автор фото признался честно, что сразу очень испугался. Потом присмотрелся и предположил, что это просто ёлка. Или понадеялся на это.

Такая «шутка» встречает керчан на первом этаже Городской больницы №1 рядом с лифтом.