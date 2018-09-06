В керченской гимназии №2 прошел урок безопасности

В первый день занятий во всех школах города Керчи прошли уроки по безопасности жизнедеятельности населения. К ученикам гимназии №2 им. В.Г. Короленко на всероссийский классный час в гости пришел майор службы МЧС Иванов Глеб Васильевич.

Общение учащихся и сотрудника службы МЧС было построено в форме диалога, в ходе которого ребята получали ответы на интересующие их вопросы. Учащимся рассказали об актуальности данной профессии, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться на протяжении всей работы. Глеб Васильевич привел статистику чрезвычайных происшествий, которые случались на протяжении этого года в Керчи и Ленинском районе.

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Также ученикам рассказали о существующих подразделениях МЧС и о принципах их работы. Вместе с учащимися были обсуждены качества, которыми должен обладать сотрудник МЧС. В ходе лекции, ребята узнали о специфике работы в МЧС, как сохранять спокойствие и как действовать при черезвычайных ситуациях, о различных необычных случаях в практике работников.

Ученики также активно задавали свои личные вопросы сотруднику МЧС, поэтому лекция прошла увлекательно и информативно.

Стоит еще раз напомнить,как важна роль работников МЧС в нашей жизни и какая большая ответственность возлагается на них. Тем не менее, с каждым годом, желающих работать в подразделениях МЧС, становится все больше.

Текст и фото: Ольга Бойцова

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