В Керченской городской больнице №1 сделают капитальный ремонт

В договоре предусмотрен капитальный ремонт здания, а также ремонт лифтов.

В рамках проекта «Виртуальная приёмная» глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook» ответил на вопрос керчанки. Девушка настоятельно интересовалась тем, будет ли в поликлинике Керченской городской больницы №1 отремонтирован лифт:

«Я сейчас хожу с мамой по врачам. Это самая настоящая пытка — инвалиды, старики с трудом перемещаются по этажам. Это какое-то безразличие или неуважение. Поясните, пожалуйста, есть ли в планах рассмотрение вопроса ремонта лифта в поликлинике Керченской городской больницы №1? Реконструируются парки в городе — это хорошо, но есть и не менее важные вопросы. Это вопросы, касающиеся людей, которые, придя в поликлинику, преодолевают чудовищную боль, чтобы попасть к врачу».

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Как сообщает БОРОЗДИН, по информации администрации ГБУЗ РК «Керченская городская больница №1» в конце января 2019 года был заключен договор на изготовление проектно-сметной документации. В договоре предусмотрен капитальный ремонт здания, а также ремонт лифтов.