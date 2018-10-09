В керченской картинной галерее откроют сразу две выставки

Завтра в картинной галерее состоится торжественное открытие сразу двух выставок.

10 октября 16:00 в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, который находится на улице Театральная, 36, состоится открытие выставки «От бересты до бумаги», которая представит девять экспонатов из фондов Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Экспозиция акцентирует внимание на археологических находках, относящихся к периоду средневековой России и охватывающих временной промежуток X- XV веков нашей эры. Это произведения древнерусского прикладного искусства: берестяные грамоты, церы, писала.

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В этот же день открывается выставка выдающегося мастера советского искусства Владимира ФАВОРСКОГО, получившую название «В. А. Фаворский. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина». На вернисаже будут представлены сорок семь музейных предметов из фондов Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

«В. А. ФАВОРСКИЙ – художник широкого диапазона. Работал в живописи, графике, монументальном искусстве, театре, скульптуре, был крупным теоретиком, искусствоведом, педагогом, профессором. Но более всего он известен, как блистательный мастер гравюры и иллюстратор. Художник возродил классическую чёрно-штриховую гравюру на дереве — ксилографию и создал отечественную школу книжной иллюстрации», — рассказывают в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Обе выставки будут проходить вплоть до 30 ноября 2018 года.

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