В Керченской музыкальной школе прошел концерт духовых и ударных инструментов

Праздник Музыки и Рождества подарили 20 декабря слушателям учащиеся и преподаватели отделения духовых и ударных инструментов Детской музыкальной школы №1.

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Прекрасным обрамлением концерта явились два коллектива отделения — духовой оркестр под руководством Касприва Игоря Владимировича (коллектив открывал концерт) и Образцовый эстрадный ансамбль «Notabene» — руководитель Егорычев Николай Павлович (ансамбль явился ярким заключительным аккордом праздника).

Основу концерта составили солисты — лучшие учащиеся отделения, многие из которых являются лауреатами и дипломантами различных фестивалей и конкурсов. Но выступали не только опытные исполнители! Некоторые ребята впервые вышли на сцену и играли для своих родителей и друзей.

Юных музыкантов тепло принимали слушатели. Публика громкими аплодисментами встречала наших исполнителей.

Следующий концерт «Подарок Деду Морозу» состоится сегодня в 17:30. Выступать будет отделение струнно-смычковых инструментов.

В Керченской музыкальной школе прошел концерт духовых и ударных инструментов