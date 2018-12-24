В керченской музыкальной школе стартовал рождественский фестиваль

19 декабря, в день Святого Николая в Детской музыкальной школе №1 стартовал предновогодний рождественский музыкальный фестиваль. Каждый вечер школа принимает гостей — свои музыкальные подарки дарят воспитанники всех отделений ДМШ №1.

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Первый концерт дали учащиеся отделения фортепиано. Это был тематический вечер музыки композиторов-романтиков (XIX век). Звучали произведения Э.Грига, Ф.Мендельсона, Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Шопена в исполнении юных пианистов.

Перед произведениями преподаватель школы по классу фортепиано Лошакова Т.К. кратко рассказывала о композиторах, об их творчестве. Сопровождалось исполнение музыкантов слайдами репродукций картин известных художников, иллюстрирующих образ и стиль исполняемого произведения, передающих характер эпохи, в которой жили и творили композиторы-романтики.

Каждое отделение школы – фортепиано, духовых и ударных инструментов, хорового, сольного пения и народных инструментов, струнно-смычковых инструментов – готовит свой концерт. Праздничная программа рассчитана до 27 декабря.

Следующий концерт «Подарок Деду Морозу» состоится 25 декабря в 17:30. Выступать будет отделение струнно-смычковых инструментов.