В керченской поликлинике обрушился потолок

В Поликлинике №2 обрушился потолок и отошла стена.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в городской Администрации сообщила председатель общественного совета Мая ХУЖИНА.

«Во второй поликлинике ЧП- потолок обвалился прямо на лестницу. У нас отошла стена в дневном стационаре. Мы ее кроватями поддерживаем, больных конечно там нет. Нам надо перекрывать эту поликлинику, потому что у нас могут погибнуть люди. Поэтому я обращаюсь к руководству города за помощью».

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Мая Викентьевна говорит что перевод пациентов в первую поликлинику не приведет ни к чему хорошему. Места просто нет. Для поликлиники необходимо новое здание.

Эти вопросы Мая Викентьевна обсудит с главой Администрации Сергеем БОРОЗДИНЫМ в ходе совещания уже в самой поликлинике.

Редакция КерчьИНФО продолжает следить за ситуацией.

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