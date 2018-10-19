В керченской трагедии погибли подростки из других городов

Среди погибших при нападении на колледж в Керчи есть подростки из других населенных пунктов.

Двое студентов Керченского политехнического колледжа проживали в Ленинском районе Крыма. Похороны одного из них состоялись вчера.

Также родственники одного из погибших хотели бы забрать тело в Челябинск.

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«Есть родители, которые бы хотели забрать тело и в Челябинск — ребенок из Челябинска», — сказал заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Среди погибших в Керчи есть ребята из Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин КОНДРАТЬЕВ сообщил, что главам муниципалитетов Кубани поручено оказать всестороннюю поддержку родным погибших, в том числе в организации похорон, и психологическую помощь. Дети из Краснодарского края есть и среди пострадавших. Им сейчас оказывают помощь в медицинских учреждениях.

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