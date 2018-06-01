В Керченском архиве открылась выставка

Сегодня, 1 июня 2018 года, Государственной архивной службе России исполняется 100 лет. В честь праздника в муниципальном архиве Керчи проходит выставка «Первые декреты Советской власти об архивном деле».

1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», который заложил основы архивного строительства в молодом Советском государстве. Декрет провозгласил государственную собственность на документы царских и советских учреждений и централизацию управления архивным делом.

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Подробнее ознакомиться с особенностями этапа становления архивного дела в Российской Федерации можно на выставке, созданной сотрудниками Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи», расположена по адресу: ул. Кирова, 5, фойе на первом этаже.

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