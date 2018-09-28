В Керченском дворе появлялась остановка

На детской площадке одного из керченских дворов установлен остановочный павильон. «Как» и главное «зачем»?
В редакцию КерчьИНФО прислали фотографии остановочного павильона, который расположили в необычном месте — на детской площадке. С вопросом «что бы это значило?» керчане просят обратиться к УЖКХ Керчи.
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Выяснилось, что жители двора в районе остановки «Казакова» попросили у администрации отдать им демонтированный павильон:
«Там скооперировались несколько домов и решили своими силами облагородить двор. Сделали дорожки, лавочки. А остановку попросили, чтобы было место куда спрятаться от солнца и дождя», — прокомментировал директор УК «Жилсервис» Максим ВОЛОШКО.