В Керченском горсовете обсудили состояние ЖКХ и динамику освоения средств

Николай ГУСАКОВ провел совещание по вопросам освоения бюджетных средств и работе жилищно-коммунального хозяйства города.

Депутаты и представители администрации города выслушали отчеты основных распорядителей бюджетных средств. Было обозначено, что работы по основным инфраструктурным проектам должны уже входить в завершающую стадию. Экспертиза документации по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам должна завершиться к первой декаде декабря. Такой срок обозначил профильный заместитель главы администрации.

Прозвучало много нареканий по состоянию ЖКХ города. Коммунальным службам было поручено активизировать работу по ликвидации стихийных свалок, содержанию спортивных площадок, уходу за зелеными насаждениями, обустройству уличного освещения.

«В бюджете заложено недостаточно средств на эти нужды, но это не снимает ответственности с администрации. Керчане не должны испытывать неудобства», — отметил Николай ГУСАКОВ.

Депутаты поручили администрации уделить особенное внимание на ликвидацию последствий непогоды, так как до сих пор в ряде районов остаются поваленные деревья.

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Также звучал вопрос о приведении в порядок памятников. Администрация отмечает, что все объекты обследованы и для их ремонта требуется 14 миллионов рублей. Эти средства планируется заложить в бюджет в следующем году, а для ускорения решения проблемы будет подключаться волонтерское движение.

Тревогу депутатов вызывает установка спортивных площадок и тренажерных комплексах на объектах благоустройства. В дворовых территориях на данный момент завершаются работы по программе «Комфортная среда», контракты по которым должны быть закрыты до 1 ноября. Но по улице Буденного, Вокзальное шоссе и на некоторых других улицах работы до сих пор находятся в неопределенной стадии.

«Работы по благоустройству города надо ускорить. Необходимо регулярно отслеживать динамику освоения средств по каждой программе и постоянно проводить мониторинг за состоянием коммунальной сферы города», — такое поручение было дано службам города главой муниципального образования.

Николай ГУСАКОВ отметил, что на сегодняшнем совещании были расставлены приоритетные направления работы. Следующее аналогичное совещание планируется провести ориентировочно через две недели.

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