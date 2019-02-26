В Керченском кафе незаконно продавали алкоголь

Сотрудница одной из «закусочных» в Керчи реализовывала «левую» алкогольную продукцию, не поставив при этом в известность владельца заведения.

Факт незаконной реализации алкоголя был выявлен сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-профилактических мероприятий в одном из керченских кафе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Полицейские изъяли более 20 литров нелегальной алкогольной продукции: водки, коньяка, вина.

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В отношении сотрудницы кафе, продававшей «левый» алкоголь, составлен административный протокол, который влечет за собой административный штраф в размере от 30 000 до 200 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В случае повторного нарушения законодательства в отношении незаконной реализации спиртного, наступает уголовная ответственность.