В керченском колледже был теракт: один из преступников гуляет по Керчи?

Версия теракта подтвердили все свидетели. По неофициальной информации от доверенного источника, трое террористов задержаны, один разыскивается.

Проверенный источник из органов, а также многочисленные свидетели подтвердили версию теракта.

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«Всего четверо их было. Они просто заходили по кабинетам во время большой перемены и расстреливали всех, кто попадется».

Известно, что трое из преступников задержаны. Один до сих пор разыскивается.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже выехал на место происшествия.

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