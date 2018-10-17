В керченском колледже был теракт: один из преступников гуляет по Керчи?

Версия теракта подтвердили все свидетели. По неофициальной информации от доверенного источника, трое террористов задержаны, один разыскивается.
Проверенный источник из органов, а также многочисленные свидетели подтвердили версию теракта.
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«Всего четверо их было. Они просто заходили по кабинетам во время большой перемены и расстреливали всех, кто попадется».
Известно, что трое из преступников задержаны. Один до сих пор разыскивается.
Глава Крыма Сергей Аксенов уже выехал на место происшествия.