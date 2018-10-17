В керченском колледже взорвался газ: есть пострадавшие

Сегодня в керченском колледже произошла авария.
Сегодня около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже взорвался газ. Об этом сообщили журналистам КерчьИНФО очевидцы происшествия. Есть пострадавшие.
«Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали», — сообщает очевидец.
На место происшествия уже выехали полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи, в том числе и реанимационные машины.
Журналисты КерчьИНФО отправились на место событий. Ждите фото, видео и подробности.
Обновление 12:16: очевидцы сообщают, что прохожие и ученики колледжа помогают выносить пострадавших. На место происшествия съезжается много карет «Скорой помощи».