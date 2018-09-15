В керченском Лапидарии прошло открытие выставки «Христианство на Боспоре»

Вчера, жители и гости города-героя посетили открытие уникальной выставки в рамках цикла «Музейные древности» — «Христианство на Боспоре» в Керченском Лапидарии «Музее каменных древностей».

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Основу лапидарной временной коллекции составили 17 редких экспонатов, которые являются самыми ранними памятниками христианской эпохи и ведут свое летоисчисление с V — VII вв. н.э. Это ценная историческая находка для Крыма. Коллекция образцов артефактов христианского происхождения была обнаружена во время раскопок городищ Боспорского царства на территории Керченского полуострова, и последний раз экспонировалась в 2014 году.

Увлекательную экскурсию по христианской экспозиции провела Заведующая отделом Лапидария КРУ «КИКЗ», кандидат культурологии Н.Л. КУЧЕРЕВСКАЯ. Выставка повествует о проникновении христианства на Боспор. Помимо плит с изображениями крестов (христианская символика), на выставке представлен памятник Арсакию, христианину, а также надгробие Евтропия (304 г.) – самый ранний христианский памятник в лапидарной коллекции, который является иллюстрацией-доказательством исторического процесса появления в конце III в н.э. на Боспоре первых христианских общин.

Выставка продлится до конца 2018 года.

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