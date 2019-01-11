В Керченском Лапидарии открывают новую экспозицию

Вход на мероприятие бесплатный.

15 января 2019 г. в Лапидарии – «Музее каменных древностей» состоится открытие новой экспозиции «Гимн вечности». Открытие выставки состоится в 15 часов. Вход на мероприятие (открытие выставки) бесплатный. Место проведения мероприятия: Лапидарий – «Музей каменных древностей», по адресу ул. Розы Люксембург, 24/14 (проезд маршрутом № 19, остановка ЗЖБИ, конечная).

Выбор темы экспозиции основан на факте ритуализованной заданности жизни человека античного общества. Религиозные представления о смерти были связаны с идеей вечной жизни и бессмертия души, нашедшей воплощение в образе героизации умершего. Жизнь представлялась кратким мигом, смерть – как переход в качественно иное состояние. В связи с этими представлениями о смерти как начале новой, вечной жизни связано и предназначение всех памятников погребальной культуры: отсюда и камень – как самый долговечный материал, а также монументальные размеры самих памятников лапидарной коллекции.

Тематика экспозиции включает два больших подраздела: «мир подземный» и мир земной – память потомков.

Первый раздел экспозиции посвящен погребальному обряду. Зритель получит возможность представить себя археологом, открывшим богатое неразграбленное захоронение жрицы. Этот эффект достигается методом научной реконструкции погребения, представленного предметами из погребального комплекса курганного захоронения курганной группы «Три брата» (гробница № 1), давшем обилие дорогих изделий керамики, торевтики греческого производства.

Читайте: В керченском Лапидарии прошло открытие выставки «Христианство на Боспоре»

Реконструкция включает весь комплекс предметов погребального инвентаря – как подлинных памятников (постамент для сосудов, изголовье клине), так и копии золотых украшений, вывезенных в свое время в Киев, в Музей исторических драгоценностей.

Одним из самых выдающихся памятников не только в экспозиции и лапидарном собрании, но и среди коллекций лучших музеев мира, является монументальный рельеф из курганного комплекса «Три брата», на котором изображена (по мнению исследователей) богиня плодородия Деметра. Сюжет рельефа являет нам идею приобщения умершего (всадника) к сонму подземных богов.

Этот уникальный памятник составляет композиционное ядро, вокруг которого построена экспозиция, второй раздел которой символизирует выход из «подземного» мира в мир земной (некрополь).

Презентация стел, выставленных в хронологическом порядке – от V в. до н. э. до III в. н. э., реконструирует религиозно-мифологическую картину представлений боспорских греков о жизни после смерти.

Презентация жертвенников, алтарей и других сакральных предметов являет зрителю образ многозначной в своих иконографических канонах и символах традиции, свято соблюдавшейся боспорскими греками на протяжении всего античного периода.

Текст: Кучеревская Н.Л. (зав. отделом Лапидарий ГБУ РК «ВКИКМЗ»)