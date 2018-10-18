В керченском морге идет опознание погибших (ФОТО)

В Керчи родственники погибших в политехническом колледже приехали на опознание.
Ночью родители и родственники погибших в политехническом колледже приехали на опознание в городской морг.
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Самая жуткие события сегодня пережили эти люди. Журналисты КерчьИНФО прибыли на место. Здесь же находится и заместитель главы Керченской администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.
В Крыму объявлен трехдневный траур.
Страшное событие, которое стало настоящим потрясение не только для керчан, но и для всей России — массовое убийство в политехническом колледже. Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за ситуацией.