В керченском морге опознают погибших моряков

Доставленные накануне в Керчь тела моряков, погибших в результате пожара на танкерах, проходят процедуру опознания. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Вечером 22 января тела погибших были доставлены в Керченский морг судебно-медицинской экспертизы. Сейчас идет процедура опознания. Предположительно, шесть человек из опознанных являются гражданами Индии, четыре – турецкие моряки», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Процедура опознания находится на завершающем этапе. На данный момент опознано 8 из 10 тел погибших.

Спасенные члены экипажей танкеров находятся в городской больнице Керчи, где они будут находиться под наблюдением врачей до конца недели.