В керченском «НЕФАЗе» чуть не покалечили детей

В Керчи маленькие дети чудом спаслись от травмы в автобусе. Неисправность или хамство водителя?

В редакцию КерчьИНФО обратилась керчанка. Она рассказала о случае, который произошел 5 июня в 12:40 на Автовокзале.

Читайте: Несчастный случай в керченском магазине сломал судьбу человека (ВИДЕО)

«5 июня на автовокзале вместе с семьёй (я, дочь, моя мать пенсионерка и двое внуков — 4 года и 1,5 года) садились в автобус номер 5 (НЕФАЗ). Чтобы зайти с коляской, нажали на наружную кнопку возле средней двери, но как только начинали завозить коляску с ребёнком двери закрывались. Сначала подумали, что просто что-то не сработало, но это повторилось 3 раза, на второй из них еле успели убрать коляску, чтобы не зажали ножки, но колесо успело застрять. В этот же раз едва не зажало голову старшему внуку, сердце чуть в пятки не упало!», — пишет нам Елена

В это время мать Елены уже оплачивала проезд за всех членов семьи. Когда стало понятно, что в автобус пассажиров просто не впускают Елена сделала замечание водителю. Не разобравшись в ситуации водитель начал угрожать керчанке:

«Когда я сделала замечание водителю, который едва не сделал инвалидами двух детей (ведь дверь не могла сама закрываться сразу же), он начал угрожать кулаками, орать и хамить, отказался нас везти и выгнал из автобуса!»

Елена успела сфотографировать номер автобуса и позвонить в центр оперативного реагирования по Крыму, где обещали разобраться в ситуации. Семью Елены поддержал один керчанин и сказал, что готов выступить свидетелем если это потребуется.

Хамство со стороны водителей общественного транспорта в Керчи довольно частое явление. Но если в этой ситуации дверь действительно закрывалась не по техническим причинам, то это уже явный признак нездорового разума.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.