В честь годовщины вывода войск из Афганистана в спортивном зале Керченского технологического техникума прошел турнир по волейболу среди студентов 1-го курса. Соревнования прошли по круговой системе, согласно правил FIVB.
В результате упорной однодневной борьбы:
- Первое место — дружный коллектив группы № 211 (профессия — мастер отделочных строительных работ).
- Второе место — команда группы 911 группы (профессия — слесарь по ремонту строительных машин).
- На третьем месте — № 511 (профессия — сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
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Команда победителей выступила в следующем составе: Анатолий Гридасов, Владимир Тесленко, Марина Круглова, Ольга Шмалий.
Лучшим игроком турнира по единогласному решению судейскойколлегии признан – Владимир Тесленко (211 группа).
Качественную подготовку, организацию и проведение соревнований обеспечила судейская бригада в составе: главного судьи — Сергея Биховец, судьи – Михаила Гладкого, секретаря — Виталия Милюхина.
В Керченском политехе прошел турнир по волейболу (ФОТО)