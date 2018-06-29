В Керченском проливе найден немецкий боевой корабль времен ВОВ

Сегодня в Керченском проливе подводной экспедицией РОО «Батарея 29БИС» с помощью гидролокатора был обнаружен объект, который по всем признакам походит на немецкий боевой корабль времен ВОВ.

О подробностях находки сообщил председатель правления Историко культурного центра «Батарея 29 БИС» Александр ЁЛКИН на своей странице в соцсетях.

«Сегодня подводной экспедицией проводимой РОО «Батарея 29БИС», на удалении 7 км от мыса Камыш-Бурун с помощью гидролокатора бокового обзора обнаружен объект на глубине 7,8 метра с возвышением над грунтом около 3 метров. Корпус лежит верх килем. Кормовая часть практически не разрушена. Видны три стальных винта диаметром около 700 мм. В средней части сильные разрушения. Листы обшивки вогнуты вовнутрь. При осмотре внутренних помещении обнаружены 2-а ящика с гильзами, от немецких 20-мм зенитных снарядов к зенитке Flak 38. Дата выпуска 1943 год. В носовой части видна аппарель. С большей степенью вероятности это немецкая быстроходная десантная баржа, погибшая при подрыве на мине не ранее 1943 года. Останков экипажа не обнаружено. Керченский пролив. Крым», — написал ЁЛКИН.

Кроме вышеизложенного Александр ЁЛКИН также на своей странице добавил, что помимо немецкого корабля экспедиция нашла оружие времен Великой отечественной войны:

«Также сегодня подняли стойку от зенитного пулемета ДШК-38 (Сам пулемет взрывом оторван и нами не обнаружен) с СКА-019. Сегодня начинаем реставрировать. Думаю скоро стойка с макетом ДШК займет место в экспозиции «Батареи 29БИС». В Керченской крепости».

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