В Керченском проливе обнаружен катер времен ВОВ

Общественная организация Батарея 29 БИС продолжает проводить работы по поиску затонувших объектов.

Так, вчера участники организации вышли на новый объект, находящийся неподалеку мыса Тузла.

После обследования объекта выяснилось, что этим объектом оказался катер времен ВОВ.

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«Объектом оказался, судя по вооружению, катер «Малый охотник». Погиб, вероятно, в ноябре 1943 года. На вооружении, помимо двух 45-мм пушек 21к и пулеметов ДШК, есть 20 мм орудие «Эрликон». Так что есть вероятность идентификации», — пишет на своей странице в социальной сети руководитель организации Александр ЁЛКИН.