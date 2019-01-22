В Керченском проливе продолжают гореть суда

В районе Керченского пролива продолжается горение двух иностранных судов «Канди» и «Маэстро». Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Горение продолжается», — сказали в ведомстве, уточнив, что оба танкера в настоящее время находятся на плаву.

В то же время в Росморречфлоте уточнили, что загорание кораблей произошло за пределами территориальных вод России.

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«Это произошло за пределами территориальных вод – 15 миль южнее мыса Такиль Керченского берега. Это нейтральные или международные воды. Если быть точным, это за пределами территориальных вод в экономической зоне России, но это открытые воды для международного судоходства», — пояснил в пресс-службе.

Как сообщалось, в понедельник в районе Керченском проливе загорелись танкеры «Канди» и «Маэстро», которые шли под флагом Танзании. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. Из 32 моряков, находившихся на судах, более 10 человек погибли. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.