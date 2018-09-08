В Керченском проливе спасают моряков: буксир «Шквал» терпит бедствие

Экипаж буксира «Шквал», который терпит бедствие в Керченском проливе, нашли спасатели. Моряки дрейфуют на спасательном плоту.

В условиях сильного шторма в Керченском проливе буксир «Шквал» потерпел бедствие. Сигнал поступил на пульт МЧС. Судно заливало дождем.

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Экипаж перебрался на спасательный плот. Всего 7 человек.

«В 10:35 буксир «Меркурий» обнаружил плот с людьми. На плоту весь экипаж из семи человек», — сказал собеседник ТАСС.

Однако поднять моряков на борт не представляется возможным из за сильного волнения моря. Плот находится в зоне видимости спасателей.

Случилось это в двух километрах от берега в районе поселка Героевское. Моряков сносит в сторону мыса Такиль.

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