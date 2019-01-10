В Керченском проливе спасают осетров от браконьеров

Пограничники нашли две немаркированные сети с краснокнижным уловом.

Рядом с поселком Осовины, в 50-метрой сети было 13 особей рыб осетровых пород, один пиленгас, одна камбала глосса. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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Еще одна сеть была найдена у берегов Героевки. Здесь пограничники обнаружили 38 особей сельди и камбала-калкан.

Всю рыбу освободили и отпустили в море. Сейчас разыскивают владельцев сетей.