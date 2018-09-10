В Керченском проливе столкнулись пять судов

Пять судов столкнулись и получили повреждения на якорной стоянке порта Кавказ в районе Керченского пролива во время субботнего шторма. Об этом сегодня Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«8 сентября была получена информация от поисково-спасательного центра «Тамань» о том, что в порту «Кавказ» теплоход «Petra Star» (флаг Панама) начал дрейфовать на якоре. На якорной стоянке его навалило на несколько других теплоходов», – сообщили в пресс-службе.

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От навала «Petra Star» пострадали четыре судна. Самые большие повреждения получил теплоход «Святослав». У судна в результате навала была деформирована палуба бака, пробит правый борт в трёх метрах выше ватерлинии, утеряно четыре с половиной смычки якорной цепи. Также незначительные повреждения получили пароход «Chalsi» (флаг Палау), теплоход «Волго-Балт» (флаг Панама) и ещё одно турецкое судно.

Пресс-служба Росморречфлота сообщает, что жертв и ущерба окружающей среде нет. Также в Керченском проливе отсутствуют какие-либо затруднения для судоходства.

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