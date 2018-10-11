В Керченском проливе ведется операция по спасению сухогруза

Вчера поздно вечером началась откачка воды с сухогруза «Нила», получившего пробоину в водах Керченского пролива.

Буксир «Меркурий», сопровождавший аварийное судно в течение дня, начал откачивать воду с сухогруза в районе 23 часов вечера.

«Откачали воду в первом и втором носовом танках примерно с уровня трех сантиметров», — сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Место повреждения судна до сих пор не установлено, поэтому поступление воды на борт продолжается. Для выявления места пробоины на сухогруз прибыли шестеро водолазов. Но из-за сильного волнения в Керченском проливе водолазные работы пока не производятся.

Дальнейшие действия по спасению аварийного сухогруза будут приняты после нахождения пробоины и установления характера повреждений корпуса.

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