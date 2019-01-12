В Керченском проливе возобновлено судоходство

В субботу в Керченском проливе возобновлено судоходство. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Судоходство по Керченскому проливу было закрыто два дня назад из-за неблагоприятных погодных условий.

«В 9:30 первые восемь судов по Керчь-Еникальскому каналу прошли с севера. Погода улучшилась, ветер северо-западный, 12-14 м/с, температура окружающего воздуха +3°», — рассказывают в пресс-службе.

Читайте: Официальная информация о взрыве крыши многоэтажки в Крыму

Ранее на 10 и 11 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение, связанное со сложными погодными условиями: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки, туман, гололедица, усиление ветра до 20-25 м/с.