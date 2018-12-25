В Керченском проливе затонуло судно

На причале Керченского порта из-за непогоды затонул буксир «РБТ-18». Судно зарегистрированное в Ростове-на-Дону, затонуло у причала №6 Керченского морского торгового порта 25 декабря около 2 часов ночи. Об этом сообщает агентство «ПортНьюс».

Длина буксира составляет 14 метров, а ширина 3,8. Также сообщается на борту находилось 700 кг дизтоплива.

По докладу морского буксира «Гандвик», буксир «РБТ-18» полузатоплен, экипаж на причале, подойти к борту он не имеет возможности из-за сложных метеоусловий. Пострадавших нет.

Генеральный директор ГУП РК «КМП» Алексей ВОЛКОВ подтвердил информацию о затонувшем судне.