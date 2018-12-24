В керченском заброшенном пансионате «Прибой» произошел пожар

Вчера в поселке Подмаячный на территории недействующего пансионата «Прибой» произошло возгорание. Об этом проинформировала пресс – служба Главного управление МЧС России по РК.

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Сообщение о пожаре спасателям поступило в 13:25, открытое горение устранили уже в 13:37, а полностью ликвидировали пожар в 13:55. В тушении были задействованы два отделения 16 пожарно-спасательной части, также работало одно звено ГДЗС.

Возгорание задело 6 строений в пансионате, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.