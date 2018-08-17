В керченскую тюрьму строитель попытался пронести запрещённые предметы

Сотрудники керченской исправительной колонии №2 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию тюрьмы. Об этом сообщила Пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Мужчина, выполнявший на территории заведения строительные работы, попытался доставить запрещенные предметы: мобильный телефон, зарядные устройства для мобильного телефона, аккумуляторные батареи, а также спиртосодержащей жидкости.

Материалы по делу переданы в Мировой суд города Керчи.

«На протяжении 2018 года за попытку доставки запрещенных предметов и веществ на территорию исправительных учреждений Республики Крым к административной ответственности привлечены 14 граждан», — отметили в ведомстве.

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