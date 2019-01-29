В «КЕРЧЬГОРТРАНСЕ» работают силовые структуры

На МУП МОГОК РК «КЕРЧЬГОРТРАНС» начались проверки по деятельности предприятия. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил начальник предприятия Дмитрий БАКШИ.

«На данный момент, с обеда сегодняшнего дня, на территории предприятия работают силовые структуры, изымается документация. Причин для паники нет. Силовики просто делают свою работу», — отметил БАКШИ.

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Начальник «КЕРЧЬГОРТРАНСА» заверил, что работа на предприятии не остановлена, все службы работают в штатном режиме.

С какой целью, и по чьей инициативе проводится проверка, а также ее результаты будут оглашены после окончания проверочных мероприятий.