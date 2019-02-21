В Керчи 1 марта пройдет выставка «Сирийский перелом»

Более 10 открытых железнодорожных платформ с образцами трофейной техники, «исторический» вагон, и многое другое можно будет увидеть на выставке.

Железнодорожная передвижная выставка военно-патриотической акции «Сирийский перелом» пройдет в трёх городах героях: Керчи, Севастополе и Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В ней будет представлено свыше 10 открытых железнодорожных платформ с трофейными образцами бронетехники, бронеавтомобилей, артиллерийского вооружения, инженерной техники, а также три вагона с образцами огнестрельного и холодного оружия, самодельных взрывных устройств, боеприпасов, средств связи, рационов питания иностранного производства, оборудования и экипировки террористов.

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Проведение выставки запланировано с 1 по 3 марта: в Керчи – 1 марта, в Севастополе – 2 марта, В Новороссийске – 3 марта.

«Для жителей и гостей Крыма и Краснодарского края проведение выставки приурочено к предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из вагонов будет оборудован с историческим уклоном. В нем будут демонстрироваться фотографии трофейной техники и вооружения, проходившей в 1943-1948 году в парке Горького.

Кроме выставки на железнодорожных вокзалах планируется проведение выступление творческих коллективов.