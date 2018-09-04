В Керчи 52 школьника стали кадетами МЧС России

В Керчи учащиеся двух школ стали кадетами МЧС России.

В Керчи на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, состоялось посвящение в кадеты учащихся 6-го класса МБОУ «Школа — морской технический лицей» и учащихся 5 класса МБОУ «Школа № 4 им. А. С. Пушкина». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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Торжественное мероприятие прошло под руководством начальника 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Петра ПАНАСЕЦКОГО.

В нем приняли участие представители республиканских и муниципальных органов власти, а также сотрудники Главного управления и родители учащихся.

Как отметил заместитель начальника Крымского подразделения МЧС России Алексей ЕРЁМЕНКО открытие еще двух кадетских классов в Крыму – это историческое событие, которое свидетельствует о высоком престиже службы спасения и заинтересованности подрастающего поколения в этой благородной профессии.

«Учиться в кадетском классе — это не только носить красивую форму и быть известным среди сверстников, но и упорно трудиться. Помимо освоения общеобразовательных предметов, ребята ежедневно занимаются по гражданско-патриотическому, спортивному, эстетическому направлениям, — подчеркнул Алексей ЕРЁМЕНКО. — Сотрудники чрезвычайного ведомства в свою очередь обучают школьников основам профессии «спасатель», передают свой богатый опыт и организуют для учащихся кадетских классов познавательный досуг, экскурсии в пожарные части и музеи и многие другие мероприятия, формат которых недоступен для других школьников».

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