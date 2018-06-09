В Керчи асфальтируют улицу Курсантов

В городе продолжаются работы по ремонту дорог.

Конкурс на асфальтирование дороги по улице Курсантов стоимостью 116 000 000 выиграла фирма—подрядчик «Альтера».

На данный момент рабочие перекрыли половину дороги и собираются приступать к укладке асфальтобетона толщиной в 2 слоя. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал начальник УЖКХ города Вячеслов КАРПОВ.

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«Ранее подобные работы были произведены по улице Скифской и по Фруктовому переулку. На данный момент работы стартуют по улице Курсантов», — добавил чиновник.

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