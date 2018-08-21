В Керчи автомобиль сбил 70-летнюю женщину (ВИДЕО)

Керченские полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Вчера, около 13 часов 30 минут на улице Ворошилова неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем «Chevrolet Orlando» темного цвета, осуществлял выезд на проезжую часть со стороны супермаркета «Фреш». Он допустил наезд на пожилую женщину 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В результате ДТП пешеход получила травмы, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

В связи с этим просим очевидцев, располагающих какой либо информацией, незамедлительно обратится в полицию по номеру 102, либо в ОГИБДД УМВД России по г. Керчи по телефону: +7 978 721 26 56.

В Керчи автомобиль сбил 70-летнюю женщину

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