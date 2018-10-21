В Керчи автомобиль слетел с моста

На Горьковском мосту снова страшное ДТП. Автомобиль слетел с дороги. Об этом КерчьИНФО сообщили очевидцы.

Помимо этого, они рассказали, что пострадавших нет, но при этом сам автомобиль сильно поврежден. Он съехал с проезжей части, снёс ограждение и уже под мостом врезался в столб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Горьковский мост местные жители считают местом с высокой степенью аварийности. Эта дорога унесла несколько жизней. Сегодняшнее ДТП, не смотря на жуткую картину последствий, было без жертв.

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