В Керчи отечественный автомобиль врезался в столб

Вчера днём на улице Московской в Керчи произошла авария с участием «Жигулей».
Два человека пострадали в аварии в городе Керчи, участником которой стал автомобиль «ВАЗ-2106». Об этом сообщили Риа Новости Крым, ссылаясь на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.
ДТП случилось накануне днем на улице Московская.
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«Водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате ДТП пострадали два человека», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Сотрудники МЧС провели деблокацию пострадавших и применили по отношению к ним все необходимые меры безопасности.