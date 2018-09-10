В Керчи отечественный автомобиль врезался в столб

Вчера днём на улице Московской в Керчи произошла авария с участием «Жигулей».

Два человека пострадали в аварии в городе Керчи, участником которой стал автомобиль «ВАЗ-2106». Об этом сообщили Риа Новости Крым, ссылаясь на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

ДТП случилось накануне днем на улице Московская.

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«Водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате ДТП пострадали два человека», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники МЧС провели деблокацию пострадавших и применили по отношению к ним все необходимые меры безопасности.

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