В Керчи бесплатно раздают глюкометры (ФОТО)

В рамках благотворительной акции, организованной общественной организацией «Местное общество инвалидов городского округа Керчь», жители Керчи и Крыма, болеющие сахарным диабетом и имеющие федеральную льготу, могут бесплатно получить глюкометр «АйЧек» (Великобритания) и тест-полоски к нему.

С 25 сентября по 20 октября 2018 года продолжается выдача глюкометров в офисе общественной организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» в будние дни с 10:00 до 13:00 по адресу: город Керчь, улица Пролетарская 50/52 (остановка «СРЗ»).

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Алгоритм бесплатного получения глюкометров и тест-полосок для глюкометра «АйЧек»:

1) пациент обращается в поликлинику к своему лечащему врачу-эндокринологу, который выписывает справку с подтверждением диагноза – диабет (тип) и рецепт на тест-полоски по федеральной льготе (согласно приказам МЗ РФ);

2) пациент обращается в пункт выдачи глюкометров по вышеуказанному адресу. При себе обязательно необходимо иметь паспорт и ксерокопию справки МСЭ о том, что Вы имеете право на получение государственной социальной помощи (т. е. являетесь «федеральным льготником»-инвалидом) и справку от врача;

3) пациент может обратиться в аптечный пункт ГУП РК «Крым-Фармация», где получит по бесплатному рецепту тест-полоски к имеющемуся глюкометру «АйЧек».

Найти аптечные пункты «Крым-Фармация» можно по адресам:

г. Керчь, ул. Жени Дудник, 1;

г. Керчь, ул. 12 Апреля 1961 года, 1.

В Керчи бесплатно раздают глюкометры

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