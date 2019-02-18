В Керчи благоустроят 3 сквера в 2019 году

Завершилось голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

Глава Администрации Сергей бороздин сообщил, что по результатам голосования выиграл сквер у Морвокзала Керчи. Но Администрация приняла свое решение, которое должно порадовать всех керчан:

«Большинство голосов (2434 голоса) отдано за сквер у морвокзала. При этом, судя по результатам, многие керчане хотят видеть благоустроенными сквер у кинотеатра «Украина» и сквер «Аленка». Принято решение в этом году придать новый облик всем трем зонам. Безусловно, каждая из них достойна внимания и, уверен, станет отличным местом для прогулок и отдыха в центре города».

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Таким образом в 2019 году в Керчи приведут в порядок 4 зоны отдыха, включая вторую часть Комсомольского парка.

В марте будет запущена закупочная процедура по благоустройству всех отобранных зон и вновь начнется большая стройка.