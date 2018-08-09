В Керчи больше не будет проблем с подачей воды

В сентябре будет разработана программа ликвидации нехватки воды в Крыму и других регионах России.

Из поручения премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, данного в конце июля на совещании в Севастополе, следует, что 10 сентября Минприроды должно разработать программу ликвидации дефицита воды в Крыму и других регионах страны, где из-за дефицита воды в начале лета вводился режим ЧС, — сообщает информационное издание «Коммерсантъ».

В Минприроды заявили, что от дефицита воды страдают преимущественно северные и восточные районы Крыма.

В рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года будет продолжаться строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи.

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Вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк считает, что сейчас проблем с водоснабжением населения и промышленных предприятий на полуострове нет, «небольшие ограничения» затрагивают лишь агропромышленный комплекс, и связаны они с засухой.

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