В Керчи больше не будет проблем со светом?

Зафиксировано историческое событие – с 3 октября Крым перестал быть энергодефицитным.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

После успешного завершения ввода в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭС, была запущена первая очередь новой Сакской ТЭС.

Читайте:Когда в Аршинцево будет свет?

Новая электростанция стала поставлять дополнительную электроэнергию в Крым. На полную мощность станция заработает 1 ноября, когда завершится строительство второй очереди.

Суммарный объем выработки электроэнергии новыми станциями достиг 523 МВт. Это более 50% от общего баланса мощности, вырабатываемой Крымскими ТЭС.

По словам заместителя министра энергетики Андрея ЧЕРЕЗОВА, сейчас готовится документация для проведения аттестации и окончательного ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.