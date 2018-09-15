В Керчи бродячие собаки набросились на мальчика

Сегодня в Керчи на мальчика напали бродячие собаки. Об этом в редакцию КерчьИНФО сообщила его мама.

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Проблема бродячих собак в нашем городе не нова, но в Керчи уже давно не было зафиксировано случаев нападения собак на людей до этого дня.

Мама мальчика рассказала, что происшествие случилось на улице Гайдара 7.

«На моего сына бросилась бродячие собаки, все произошло на моих глазах. Я кинулась помогать, криком и шумом… А если бы меня не было рядом?», — рассказал нам обеспокоенная керчанка.

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