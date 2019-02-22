В Керчи будут ловить нетрезвых водителей

Массовые проверки на трезвость водителей будут проводиться Госавтоинспекцией Керчи с 21 по 27 февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Сотрудники полиции проведут оперативно-профилактическое мероприятие, под условным названием «Нетрезвый водитель». В регионе пройдут специальные мероприятия, в том числе массовые проверки водителей на состояние опьянения. Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.

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В этой связи, Госавтоинспекция особо предупреждает о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения, а также напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности, об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.