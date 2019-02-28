В Керчи будут новые троллейбусы?

Министр транспорта проинспектировал МУП «Керчьгортранс».

Сергей Карпов проинспектировал ГУП РК «Горавтротранс» в Керч совместно с Главой администрации Сергеем Бороздиным. Инспекционная проверка была проведена по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, заявившего о необходимости комиссионного обследования предприятия, оценки его материальной базы и технического состояния подвижного состава.

«Результаты проверки показали, что на предприятии существует дефицит подвижного состава, не позволяющий производить полноценное транспортное обслуживание населения. Имеющаяся техника требует ремонта, а существующая ремонтно-техническая база серьёзной модернизации», — сообщает пресс-служба Министерства.

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Министр транспорта заявил, что необходимо принять оперативные меры для улучшения транспортного обслуживания жителей Керчи. Одним из возможных вариантов может быть направление на предприятие подвижного состава из резерва, находящегося на балансе ГУП РК «Крымтроллейбус».

План мероприятий, направленных на исправление текущей ситуации, в которой находится предприятие и его работники, будет готов к следующему визиту в Керчь Главы Республики.