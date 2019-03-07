В Керчи будут проводить работы по предотвращению природных пожаров

Для реагирования на природные пожары в готовности находится группировка в составе 2 963 человек и 542 единицы техники.

Вчера на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым были озвучены данные по сформированной группировке сил и средств по предупреждению пожаров в летний пожароопасный период. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

«Для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами в летний пожароопасный период в Республике Крым, в готовности находится группировка в составе 2 963 человек и 542 единицы техники. В их число входят силы и средства федеральных органов власти и республиканских ведомств. Сюда включены также силы и средства, привлекаемые как для участия в тушении пожаров, так и для обеспечения пожарной безопасности», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей ШАХОВ.

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По его словам, за 2018 год в Крыму зарегистрировано 101 пожар в лесной зоне на площади 123 га и 2 425 загораний сухой растительности. Наибольшее количество травы зарегистрировано в Симферопольском, Сакском районах и в городе Керчь.

Глава ведомства добавил, что как за лесными зонами, так и в части соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности должен осуществляться постоянный контроль, а именно периодические рейдовые осмотры территорий межведомственными группами, сформированными из представителей органов исполнительной власти, надзорных органов МЧС, органов внутренних дел, лесного контроля и местного самоуправления

Также, министр отметил, что всего в Крыму расположено 160 населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров.