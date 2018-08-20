В Керчи будут соревноваться серфингисты

В конце августа в Керчи пройдет чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу.

С 21 по 28 августа пройдут 10 юбилейные соревнования по виндсерфингу и кайтбордингу «Кубок пролива 2018».

Чемпионат Крыма будет проходить на территории базы отдыха «Пролив», район Аршинцевской косы.Организаторами соревнований выступил КРОО «Спортивный клуб серфинга».

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Спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах: виндсерфинг (слалом, формула виндсерфинг) и кайтбординг (слалом твинтип).

При благоприятных погодных условиях планируется проведение марафонской гонки вдоль Крымского моста, протяженность дистанции около 34 км. К марафонской гонке будут допускаться участники с 18 лет.

Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие.

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