В Керчи была серия квартирных краж: вор задержан

Полицейскими Керчи раскрыта серия квартирных краж на сумму более миллиона рублей.

В течение месяца в керченскую полицию поступило несколько заявлений от керчан о совершении хищений имущества из их квартир. Преступления объединял одинаковый способ проникновения в жилище — путем повреждения пластиковых окон и балконных дверей. Предметом посягательства в основном были денежные средства и ювелирные изделия, в трех случаях злоумышленник похитил дорогостоящие юбилейные знаки, а также боевые награды ветеранов войны и коллекции редких монет. Общая сумма ущерба, нанесенного нескольким потерпевшим, составила более 1 миллиона рублей.

В результате тщательно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Мужчина попал в руки к оперативникам сразу же после совершения очередного злодеяния. Им оказался безработный 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

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Подозреваемый дал признательные показания и рассказал полицейским, что взламывал окна и балконы отверткой, проникал в квартиру и забирал деньги с ценными вещами, в основном ювелирные украшения, которые потом он сбывал в ломбарды. Украденные средства мужчина тратил на развлечения и игровые автоматы, покупал спиртное и продукты питания.

В настоящее время установлена его причастность к совершению по меньшей мере семи преступлений, часть похищенного полицейскими уже изъята.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.