В Керчи Центр реабилитации детей и молодежи объявляет набор в группы

Центр реабилитации детей и молодежи объявляет набор в группы дневного пребывания (неполного дня) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет.

Занятия проводят дефектолог, социальный педагог, психолог и специалист по адаптивной физической культуре.

Для каждого получателя социальных услуг специалисты Центра разрабатывают индивидуальный план реабилитации, который включает в себя: коррекционно-развивающие занятия направленные на развитие подопечного, его социальную адаптацию и интеграцию в общество, сенсомоторное и творческое развитие, занятия адаптивной физической культурой и социокультурная реабилитация.

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В своей работе специалисты используют новаторские методики и технологии, современно оборудованные помещения песочной терапии, игровая комната, сенсорная комната, тренажерный зал, творческая мастерская, XBOX интерактив и многое другое.

Все услуги в нашем учреждении предоставляются на бесплатной основе!

Адрес: г. Керчь, ул. Всесоюзная, 9 (ост. «Луч»)

Справки по телефону: (36561) 4-39-67, +7 (988) 361-78-82 (8.00 – 17.00)

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