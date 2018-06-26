В Керчи чествовали медалистов

Сегодня в здании Керченской городской администрации состоялось торжественное награждение выпускников школ города. Ребята, в аттестатах которых стоят одни пятерки, получили золотые статуэтки Ники — богини победы.

Будущие филологи, врачи, психологи и журналисты получили почетные грамоты и памятные призы из рук представителей властей города — главы муниципального образования Николая ГУСАКОВА и главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА.

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Поздравительные слова в адрес выпускников звучали из уст родителей вчерашних школьников, а также из уст маленьких керчан.

В ответ выпускники поблагодарили администрацию города, преподавателей и родителей.

Про каждого из ребят, получивших золотую медаль по итогам окончания школы, было сказано немало приятных слов. В зале не смолкали аплодисменты, а с лиц присутствующих не стирались улыбки.

Традиционно, встреча окончилась общей фотографией выпускников-медалистов, которая будет помещена в городскую летопись рядом с именами выпускников, вписанных золотыми буквами в историю нашего города.

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